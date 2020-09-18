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Aktüel Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 02:42:24 -
Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

ABUJA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika Kıtası'nda 41 bin sağlık çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, Dünya Hasta Güvenliği Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kıtada 41 bin sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Kıtada görülen vaka sayısının yüzde 3,8'inin sağlıkçılardan oluştuğunu altını çizen Moeti, "Sierra Leone ve Fildişi Sahili gibi bazı ülkelerde sağlık çalışan enfeksiyonlarının oranını azaltmada ilerleme kaydedildi. Eritre, Ruanda ve Seyşeller gibi ülkelerde ise sağlık çalışanlarında tek bir Kovid-19 vakası görülmedi." ifadelerini kullandı.

Moeti, ön saflardaki sağlık çalışanlarının hastalara sağladıkları bakım nedeniyle daha fazla enfeksiyon riski altında olduklarını kaydetti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 380 bini aşarken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bini geçti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Fas, Etiyopya ve Nijerya olarak sıralandı.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.


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