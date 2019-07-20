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Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Cezayir!

Cezayir, 2019 Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal'i Baghdad Bounedjah'ın golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:07
Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Cezayir!

Afrika Uluslar Kupası finalinde Cezayir, Senegal’i 1-0 yenerek şampiyon oldu. Cezayir’e kupayı getiren gol, Baghdad Bounedjah’dan geldi.

Mısır’da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası finalinde Cezayir ile Senegal, Kahire Uluslararası Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Cezayir, 2’nci dakikada Baghdad Bounedjah’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Cezayir, soyunma odasına 1-0 önde girdi. 2’nci yarıda topla daha fazla oynayan Senegal’in 60’ıncı dakikada kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi kontrollerinden sonra iptal edildi. Senegal son dakikalarda baskısını artırsa da beraberlik golünü bulamadı ve karşılaşmayı Cezayir 1-0 kazandı.

29 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk

2019 Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan Cezayir, tarihinde 2’nci kez bu başarıya ulaştı. Cezayir daha önce 1990 yılında kendi ülkesinde düzenlenen organizasyonda final maçında Nijerya’yı 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Final maçında tanıdık isimler

Final maçında Süper Lig’de forma giyen birçok oyuncu sahadaydı. Senegal’de Göztepe oyuncusu Lamine Gassama 90 dakika forma giyerken; eski Bursasporlu Henri Saivet 75’inci dakikada yerini Galatasaraylı Mbaye Diagne’ye bıraktı. Senegal’de ayrıca geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Badou Ndiaye 59 dakika oyunda kaldı. Şampiyon Cezayir’de ise Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli 85 dakika oyunda kalırken; geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de kiralık olarak tamamlayan Islam Slimani ise 89’uncu dakikada oyuna dahil oldu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:07
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