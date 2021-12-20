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Dünya Afrika ülkesinin cumhurbaşkanı karantinaya alındı
Dünya

Afrika ülkesinin cumhurbaşkanı karantinaya alındı

Afrika ülkelerinden olan Kongo'nun Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso, kendisine yakın birkaç kişinin koronavirüse yakalanmasının ardından karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 15:19:00 -
Afrika ülkesinin cumhurbaşkanı karantinaya alındı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Nguesso’ya yakın birkaç kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Nguesso’nun Kovid-19 testinin negatif çıkmasına rağmen karantinaya alındığı kaydedildi.

Nguesso’nun ülkenin ekonomik başkenti Pointe-Noire’a bugün yapacağı ziyaret de iptal edildi.

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