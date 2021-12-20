Afrika ülkesinin cumhurbaşkanı karantinaya alındı
Afrika ülkelerinden olan Kongo'nun Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso, kendisine yakın birkaç kişinin koronavirüse yakalanmasının ardından karantinaya alındı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Nguesso’ya yakın birkaç kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Nguesso’nun Kovid-19 testinin negatif çıkmasına rağmen karantinaya alındığı kaydedildi.
Nguesso’nun ülkenin ekonomik başkenti Pointe-Noire’a bugün yapacağı ziyaret de iptal edildi.