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Ekonomi Afrika ülkesinden Türkiye'ye teklif yapıldı! Müthiş, küresel ölçekte ayakkabı ihracatı! 1 milyar dolar gelir
Ekonomi

Afrika ülkesinden Türkiye'ye teklif yapıldı! Müthiş, küresel ölçekte ayakkabı ihracatı! 1 milyar dolar gelir

Yeniakit Publisher
2023-07-11 10:44:00 - 2023-07-11 10:44:52
Afrika ülkesinden Türkiye'ye teklif yapıldı! Müthiş, küresel ölçekte ayakkabı ihracatı! 1 milyar dolar gelir

Güney Afrika’da hizmet veren firma görülmemiş, beklenmedik bir teklif geliyor. Türkiye’den ayakkabı ithal etmek için Turkishexporter’ı tercih etti. Firma yetkilileri ticaretin yapılması için çağrı yaptı: e-ihracat platformunda açtıkları ilanda spor ve deri ayakkabı kategorisinde alım yapmak istiyoruz diyerek duyurdular. Yakında yedi adımlarla yeni faaliyetlerine başlanması bekleniyor. Türkiye'ye birçok talep gelebilir! Türkiye'den müthiş potansiyel: Güney Afrika’ya toplam 3,8 milyon dolar değerinde ayakkabı ihraç edildi. Güzel haberin detayları...

Güney Afrika’da hizmet veren firma Türkiye’den ayakkabı ithal etmek için Turkishexporter’ı tercih etti. Firma yetkilileri e-ihracat platformunda açtıkları ilanda spor ve deri ayakkabı kategorisinde alım yapmak istediklerini belirtti.

Küresel ölçekte ayakkabı ihracatı

Dünya Ticaret Örgütü’nden sağlanan verilere göre geçtiğimiz yıl global ölçekte toplam 187,4 milyar dolar ayakkabı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Türkiye 1,3 milyar dolar ayakkabı ihracatıyla sektörde 18. Sıraya yerleşmiştir.

Ülkemiz, yıl içerisinde en çok ayakkabı ihracatını Almanya’ya gerçekleştirmiştir. Söz konusu sektörde 106 milyon dolarlık ihracatı tamamlayan Türkiye, bu yıl da Almanya’yla olan iş birliğini sürdürüyor.

Güney Afrika 1 milyar dolar ithalat yaptı!

dunya'ya göre: Güney Afrika geçtiğimiz yıl toplam 1 milyar dolarlık ayakkabı ithalatı gerçekleştirmiştir. Türkiye ülkenin sektörel bazda hazırlanan ithalat listesinde 15. sırada yerini almayı başarmıştır. Ülkeden Güney Afrika’ya toplam 3,8 milyon dolar değerinde ayakkabı ihraç edilmiştir.

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