Samsung devi kararı duyurdu: severlere kötü haber! Resmen yüzde 15 zam ile cep, el yakacak

Samsung tüm cep telefonu ürünlerinde yüzde 15 zam yaptığını duyurdu. Samsung severlere kötü haber geldi. Buna göre 2023 yılının Temmuz ayında tüm ürünlere zam yapıldığı açıklandı. Peki yapılan zamların ardından hangi ürünler ne kadar arttı? İşte güncel liste ve detaylar.

Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde yaşanan bazı olumsuz olaylardan dolayı birçok üründe ve hizmette zam üstüne zam yapıldı. Yapılan bu zamlardan etkilenen teknoloji ürünlerinde de her geçen gün yeni zamlar açıklanmaya devam ediyor. Samsung tarafından açıklanan yeni zam ile birlikte cep telefonu ürünlerinde yüzde 15 zam yapıldığı haberi geldi. Bizde Uşak Gündem olarak güncel fiyat listelerini sizler için araştırdık ve derledik.

2023 TEMMUZ AYI ZAMLI SAMSUNG TELEFON FİYATLARI

Samsung tarafından yapılan bu zamların ardından Galaxy S23 servisinin en uygun modeli olan 128 GB versiyonu artık 30 bin 999 TL'den satışa sunulacaktır. usakgundem'e göre: Bir üst modeli ise Galaxy S23+ fiyatı ise 40 bin 999 TL'ye yükselecektir.

Bu serinin en üst modeli ise Galaxy S23 Ultra oldu. Bu ürün ise yüksek özellikleri ve üstün performansı ile birlikte dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu ürün 51 bin 999 TL gibi bir fiyat ile satışa sunulacak. Zam yalnızca tepe modellere değil diğer tüm cep telefonu modellerine de yapılmıştır. İşte diğer Samsung modelleri ve güncel zamlı fiyatlar listesi;

Galaxy S23 (128 GB) - 30 bin 999 TL

Galaxy S23 (256 GB) - 32 bin 999 TL

Galaxy S23+ (256) - 40 bin 999 TL

Galaxy S23 Ultra (256 GB) - 51 bin 999 TL

Galaxy S23 Ultra (512 GB) - 54 bin 999 TL

Galaxy S23 Ultra (1 TB) - 59 bin 999 TL

Galaxy A54 (128 GB) - 15 bin 999 TL

Galaxy A54 (256 GB) - 16 bin 999 TL

Galaxy A73 - 18 bin TL'ye çıkarılmıştır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Avrupalı otomotiv devleri endişeli: Şok tahmin gündemi altüst edecek! 'Çin fırtınası yaklaşıyor'→ TIKLAYINIZ.