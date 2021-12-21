Afrika ülkesinden dikkat çeken çıkış: Türkiye bize yardımcı olabilir

Nijer Başbakanı Mahamadou, İstanbul'da düzenlenen "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" ve ülkesinde artan Fransız karşıtlığına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin oldukça verimli geçtiğini belirten Mahamadou, yaklaşık 40 Afrika ülkesinden yoğun katılım olduğunu ve herkesin oldukça memnun kaldığını belirtti.

Mahamadou, Türkiye ile Nijer arasındaki iş birliğinin çok boyutlu olduğunu vurgulayarak, Nijer'de Türkiye Maarif Vakfının bir okulu bulunduğunu bunun yanı sıra TİKA Nijer ofisinin eğitim, tarım ve sağlık alanlarında çeşitli projeleri hayata geçirdiğini dile getirdi.

Türk kurumların yanı sıra son zamanlarda Türk yatırımcıların da Nijer'e yatırım yapmaya başladığının altını çizen Mahamadou, Niamey Havalimanı ve Radisson Otel'in Türk şirketi Summa tarafından yapıldığını aktardı.

Mahamadou, Nijer'de aynı zamanda Nijer-Türk Dostluk Hastanesinin bulunduğuna ve Türkiye ile iş birliğinden çok memnun olduklarına işaret etti.

"Türkiye'ye ihtiyacımız var"

Halihazırda Türk hükümeti ve şirketlerle birçok farklı alanda iş birliği öngören bir projenin masada olduğu bilgisini paylaşan Mahamadou, "Bu iş birliği alanlarının başında güvenlik, tarım ve sanayi geliyor. Sanayi alanında Türk şirketler için serbest bölge imkanı da olabilir. İş birliği alanlarını çeşitlendirmek isterken halihazırda eğitim, sağlık ve insani yardım alanındaki iş birliklerimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Mahamadou, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki deneyimlerinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Terörle mücadelede Türkiye'nin tecrübelerine ihtiyacımız var. İstihbarat ve strateji paylaşımının yanı sıra ekipman desteği de önemli. Türkiye, askeri ekipmanlar, havacılık ve insansız hava araçları konusunda Nijer'den çok ileride. Türkiye, Nijer'in terörle mücadelesine birçok alanda katkı sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Fransa'ya karşı sömürgecilik döneminden kalan "intikam" duygusu var

Son dönemde Nijer'de toplum nezdinde yükselişe geçen Fransız karşıtlığına ilişkin açıklamalarda da bulunan Mahamadou, bu algının arkasında yalan haber ve Fransa'ya karşı sömürgecilik döneminden kalan "intikam" duygusunun olduğunun altını çizdi.

Mahamadou, şunları kaydetti:

"Bugün cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla yalan haber çok kolay yayılıyor. Örneğin; 'Fransa, teröristlere silah gönderiyor' notuyla bir görüntü paylaşıyorlar, oysa ki başka bir ülkede yaşanan bambaşka bir olay. Yalan haber konusunun Fransız karşıtlığının artmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de ortak tarihe de bakmak lazım. Nijer, eski bir Fransız sömürgesiydi. Bu noktada eski sömürgeye karşı intikam duygusuyla da hareket edildiğini söylemek mümkün.

Öte yandan gençler, terörle mücadelenin ne kadar zor olduğunun farkında değil. Zannettiler ki; Fransız askeri operasyonu Barkhane gelir gelmez terör sorunu bitecek. Oysa terörle mücadele hem oldukça karmaşık hem yavaş ilerliyor. Modern ordular da terörle mücadelede zorlanıyor zira düşman konvansiyonel silah kullanmıyor, savaş hukukuna saygı duymuyor, intihar bombacısı kullanıyor. Savaş uzuyor ama ortada bir zafer olmayınca Fransız karşıtlığı da yükseliyor."