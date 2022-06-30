  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 3 isme transfer teklifi

Ev alacaklar dikkat! Balon patlıyor, beklenen bomba adım atıldı

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış! Kılıçdaroğlu öyle bir oy oranı verdi ki...

Nasıl yenebiliriz? İşte çözümü Uçuş korkusu olanlar dikkat!

Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Karar… Aykut vakası patladı yandaş basın tosladı

Lozan’da Montrö’de müeyyide göster! Laikçi monşerin maskesi indirildi

Helal sana dayı! Hırpalanan Ekrem İmamoğlu köşeye sıkışınca topukladı

Bu adamda okuma, anlama sorunu mu var? Kılıçdaroğlu’dan rezil ötesi İsveç ve Finlandiya açıklaması

Her gün yeni bir kurban! Ağrı'da sokak köpeklerinin saldırısında bir çocuk daha öldü!
Dünya Afrika ülkesinde silahlı baskın! 17 ölü
Dünya

Afrika ülkesinde silahlı baskın! 17 ölü

Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki bir maden alanına düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kaçırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 15:33:00 -
Afrika ülkesinde silahlı baskın! 17 ölü

Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki Niger eyaletinde bir maden alanına düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, motosikletli silahlı kişilerin, Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesindeki Ajata Aboki köyünde Çinlilerin işlettiği bir maden alanına ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 7'si asker ve polis olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberlerde, kaçırılan 4 kişinin Çin vatandaşı olduğu bilgisi yer aldı.

Niger Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Emmanuel Umar, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Umar, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanları bulmak için arama çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23