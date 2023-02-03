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Dünya Afrika ülkesinde katliam! Çok sayıda ölü var
Dünya

Afrika ülkesinde katliam! Çok sayıda ölü var

Güney Sudan'da bir köye düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 15:20:00 -
Afrika ülkesinde katliam! Çok sayıda ölü var

Güney Sudan'da sığır çobanları olduğu öne sürülen kişilerce bir köye düzenlenen saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kajo-Keji Bölge Komiseri Phanuel Dumo, basına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan bölgedeki bir köye saldırı düzenlediği bilgisini paylaştı.

Saldırganların sığır çobanları olduğunu belirten Dumo, saldırıda köyde bulunan 27 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Dumo, saldırganların köydeki evleri dolaşıp insanları öldürdüğünü anlatarak, "Bu bir intikam saldırısıdır." dedi.

Kajo-Keji bölgesinde yaşayan Bor ve Nuer halkları arasında sık sık otlak ve arazi sorunu nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Sudan'dan 2011’de bağımsızlığını kazanan Güney Sudan, onlarca yıldır kan davaları, sığır ve arazi çatışmalarına sahne oluyor.

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