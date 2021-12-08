  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afrika ülkesinde 2 Türk vatandaşı kaçırıldı
Dünya

Afrika ülkesinde 2 Türk vatandaşı kaçırıldı

Doğu Afrika ülkelerinden Sudan'da, Türk elektrik üretim firması adına çalışan bir mühendis ile bir idari personel, kaçırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 17:21:00 -
Afrika ülkesinde 2 Türk vatandaşı kaçırıldı

Sudan’ın Darfur Bölgesi Valisi Mini Arko Minavi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüm. Darfur'a hizmet için çalışan Türklerin güvenlik güçlerinin önünde kaçırılması tüm insanlığın vicdanını sızlatıyor. Onları bulmaya çalışıyoruz. Kaçıran kişilerden bu masumlara zarar vermemelerini ve sağ salim teslim etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir kentindeki elektrik üretim şirketinde çalışan 2 Türk ve Sudanlı şoför, dün akşam saatlerinde, işten eve döndükleri sırada kimliği belirsiz kişilerce, içerisinde bulundukları araçla birlikte bilinmeyen bir yere götürüldü.

Darbedilerek aracıyla salıverilen Sudanlı şoför, Faşir'deki hastanede tedavisinin ardından evine döndü.

Sudanlı şoför, kendilerini kaçıran kişilerin, fidye istemediklerini, Türklerle herhangi bir sorunları olmadığını, önceki gün kentte kabileler arasında yaşanan ölü ve yaralıların olduğu saldırının failleri yakalanana kadar kaçırılan Türkleri rehin tutacakları bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, kaçırılan Türk vatandaşlarının bir an önce bulunup serbest bırakılması için Sudan makamları nezdinde yoğun girişimlerini sürdürüyor.

Kuzey Darfur Valiliği, dün Faşir kentindeki Zemzem sığınmacı kampı yakınlarında, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Valilik önünde toplanan öfkeli kalabalığa itidal çağrısında bulunan yetkililer, bir zanlının yakalandığını, tüm failler yakalanıncaya kadar soruşturmanın süreceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyeye ait ekmek fabrikasında skandal görüntü
Gündem

CHP'li belediyeye ait ekmek fabrikasında skandal görüntü

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek fabrikasında çekildiği iddia edilen skandal fotoğraflar sosyal medyada tepki çekti. Ek..
Maaşına zam yapılan 'onursuz' anketçi oyları uçurdu
Gündem

Maaşına zam yapılan 'onursuz' anketçi oyları uçurdu

Verdiği sözü tutmayıp, kendisine "onursuz" diyen Kemal Özkiraz'ın Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi, maaşlara zam yapılınca CHP'nin oylarını..
Fatih Terim hastalığı ne? Fatih Terim sağlık durumu nasıl?
Spor

Fatih Terim hastalığı ne? Fatih Terim sağlık durumu nasıl?

Fatih terim hastalandı mı, Fatih Terim’in hastalığı ne? Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın takım hakkında söylediği sözler teknik direktör..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay