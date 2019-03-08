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Afrika ülkesinde 100 kişi Müslüman oldu

Afrika ülkesi Burkina Faso'da, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun yürüttüğü çalışmalar neticesinde 100 kişi Müslüman oldu.

08 Mart 2019 Cuma 16:52
Afrika ülkesinde 100 kişi Müslüman oldu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunun (İDDEF), Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da yürüttüğü çalışmalar neticesinde 100 kişi Müslüman oldu.

İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamada, başkent Vagadugu'ya 70 kilometre uzaklıktaki Kudugu şehrine bağlı 2 bin 500 nüfuslu Zimidin ve Giuguin köylerinde İslamiyeti seçen 100 kişinin, ihtida töreniyle Müslüman olduğu belirtildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde kelime-i şahadet getiren kişilerin, Zeynep, Fatma, Ayşe, Ömer, Ali, Ahmet ve Adem gibi isimleri aldığı kaydedildi.

Daha önce de Kindi köyünde, 150 kişinin Müslüman olduğu bildirildi.

100 kişi İslam'ı seçti

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF'e bağlı Miraç Medresesi Müdürü Muhammed Boyna, Burkina Faso'daki eğitim seferberliğinin meyvelerinin alındığını belirtti.

Boyna, şunları kaydetti:

"Ekibimizle birlikte civardaki yerleşim yerlerine sık sık kardeşlik ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Azınlık durumda olan Zimidin ve Giuguin köylerinde Müslüman kardeşlerimize destek olarak imanlarını diri tutmalarını sağlamaya çalıştığımız gibi insani yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bununla birlikte çoğunluğu Hristiyan ve yerel dinlere inanan kişilere yaptığımız ziyaretlerde İslamiyeti anlatarak, insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Allah'a çok şükür mutluyuz ki 100 kişi Müslüman olarak İslam'la şereflendi. Müslüman olan kardeşlerimize dini eğitim de vereceğiz."

Muhammed Boyna, bölgede insani yardımların yanı sıra su kuyusu ve cami inşa ederek, insanlık ve İslam için kalıcı eserler miras bırakmak istediklerini de ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:52
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