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Dünya Afrika ülkesi şokta! Çok sayıda asker öldürüldü
Dünya

Afrika ülkesi şokta! Çok sayıda asker öldürüldü

Nijer'de ordu güçleri ile terörist grupları arasında çıkan çatışmada 29 asker öldü. 79 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 17:22:00 -
Afrika ülkesi şokta! Çok sayıda asker öldürüldü

Nijer'de, G5 Sahel Gücü karargahına teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker ölürken 79 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Saldırıda, ilk belirlemelere göre 29 asker yaşamını yitirirken, çıkan çatışmada 79 terörist öldürüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Tillaberi bölgesine 2 ve 6 Kasım'da düzenlenen terör saldırılarında 11'i asker 80 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölge, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor.

7 ayda 420 sivil yaşamını yitirdi

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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