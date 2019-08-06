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Afrika ülkesi Burundi’de sıtma alarmı

Afrika ülkesi Burundi’de yılın 7 ayında görülen sıtma vakaları nedeniyle bin 801 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

06 Ağustos 2019 Salı 21:17
Afrika ülkesi Burundi’de sıtma alarmı

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) son yayımladığı rapora göre, ülkede 1 Ocak-21 Temmuz’da 5 milyon 738 bin 661 kişi sıtmaya yakalandı.

1801 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu rakam 11 milyon 605 bin 242 nüfuslu ülkenin yarısına denk geliyor. Sıtmaya yakalanan kişilerden bin 801’i hayatını kaybetti.

Sıtmanın nedenlerinin başında cibinlik gibi koruyucuların kullanımının az olması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gösteriliyor.

Haziran ayında sıtmaya karşı hazırlanan ulusal planda revizyona gidilerek koruyucu önlemlerin artırılması kararı alınmıştı.

2017'DE 6 MİLYON KİŞİDE RASTLANDI

Burundi’de 2017’de 6 milyon, dünya genelinde 219 milyon sıtma vakası görülmüş, çoğunluğu 5 yaş altı çocuklar olmak üzere 400 binden fazla kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

7 GÜN KULUÇKADA KALIYOR

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresi sonrasında ortaya çıkan ateşli bir hastalık olan sıtma, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtiler gösteriyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 21:17
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