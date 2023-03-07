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Dünya Afrika ülkesi Batı’yı yağma yapmakla suçladı
Dünya

Afrika ülkesi Batı’yı yağma yapmakla suçladı

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Batı'ya ülkesini yağmalamakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 00:23:00 -
Afrika ülkesi Batı’yı yağma yapmakla suçladı

Toudera, yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki zenginliği yağmaladığını ve ülkesinin kalkınmasını engellemek için siyasi istikrarsızlığın sürmesine katkı sağladığını ileri sürdü.

Uzun yıllardır iç savaşın devam ettiği ülkesinin jeostratejik hedeflerin kurbanı olduğunu belirten Toudera, Batılı ülkelerin OAC’yi yönetilemez hale getirerek devletin doğal kaynaklar üzerindeki egemenlik hakkını ve kendi kaderini tayin hakkını kullanmasını engellemeyi amaçladıklarını iddia etti.

Çatışmalar 2013'ten bu yana devam ediyor

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana süren şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.
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Fransa ile gerilen ilişkiler

Fransa, 7 Haziran 2021’de Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçladığı OAC ile askeri anlaşmalarını askıya almış ve 16 Aralık 2022’de bütün askerlerini ülkeden çekmişti.

Bangui yönetimi ise 13 Ağustos 1960’tan bu yana Fransız büyükelçilerine verilen "daimi duayen büyükelçi" unvanını kaldırmıştı.

Wagner Grubu

Afrika'da 9 ülkede faaliyet gösterdiği tahmin edilen Rus güvenlik şirketi Wagner, en çok OAC'de adından söz ettiriyor.

OAC'de sayılarının 2 bini bulduğuna inanılan Rus paralı askerleri, hem orduya eğitim veriyor hem de Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'nın güvenliğini sağlıyor.

Wagner'in ülkede, altın ve elmas madenlerinin güvenliğini de sağladığı belirtiliyor.

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