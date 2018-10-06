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Afrika ülkeleri temsilcileri Tokyo'da bir araya geldi

Japonya ve Afrika ülkelerinden bakan ve üst düzey yetkilileri, çeşitli konuları görüşmek üzere Tokyo'da bir araya geldi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 18:12
Afrika ülkeleri temsilcileri Tokyo'da bir araya geldi

Japonya ve Afrika ülkelerinin bakanları ve üst düzey yetkilileri, çeşitli konuları görüşmek üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya ve 50'den fazla Afrika ülkesinden yetkililer, altyapı, altyapıyı geliştirme ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli konuları ele almak üzere Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'na katıldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, Japonya'nın "Serbest ve Açık İndo-Pasifik Stratejisi" altında Afrika ve Asya arasındaki ilişkilerin geliştirmesini hedeflediğini ifade etti. Kono, uluslararası standartlar çerçevesinde Afrika'ya gereken yardımın sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Katılımcıların yarın da sürecek konferansta Afrika'daki projeleri ele alacakları belirtildi.

2016'da yapılan bir önceki konferansta Japonya 3 yıllık dönem için Afrika'ya 30 milyar dolarlık yatırım sözü vermişti.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 18:12
  1. tokyo
  2. Japonya
  3. afrika

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