  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Fitreyi Ramazan Ayı'nda vermek şart mıdır?

Hz. Cabir'in (r.a) evinde vuku bulan mucize

İbadet bize kazandırır?
için kalan
Yerel

Afrika sıcakları, toz bulutuyla Bodrum’un üstüne çöktü

Afrika sıcaklarının etkisine giren Bodrum’da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:38:28 -
Afrika sıcakları, toz bulutuyla Bodrum’un üstüne çöktü

Afrika sıcaklarının etkisine giren Bodrum’da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Toz bulutu, tüm ilçeyi sardı.


Günler öncesinden Afrika’dan gelen çöl sıcakları uyarılarının yapıldığı sıcak hava dalgası yurda giriş yaptı. Bodrum’da da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Termometreler, ilçede 44 dereceyi gösterdi. Sıcak hava ile birlikte Afrika’dan gelen tozlar da görüş mesafesini düşürdü. Sıcak hava dolayısıyla vatandaşların çoğunluğunun dışarı çıkmadığı görüldü. Yasak olmasına rağmen denize giren vatandaşlar hakkında polis işlem yaptı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Afrika’dan gelen çöl sıcakları uyarısı sonrası Muğla’da Mayıs ayı tarihinin en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Menteşe ilçesinde termometreler 12.00-13.00 arası 46, 13.00-13.30 arası da 47 dereceyi gördü.


Sol 50 yıl içerisinde Mayıs ayında ilk kez bu kadar hava sıcaklığının artışının gözlendiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı