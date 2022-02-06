Afrika Kupası'nın üçüncüsü Kamerun

2021 Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Burkina Faso ile Kamerun karşı karşıya geldi.

24. dakikada Steeve Yago'nun golüyle Burkina Faso 1-0 öne geçerken ilk yarının duraklama anlarında Kamerun kalecisi Onana'nın kendi kalesine attığı golle skor 2-0'a geldi.

49. dakikada Djibril Cheick Ouattara, Burkina Faso'yu üç farklı öne geçirdi. Kamerun dağılırken ikinci yarının başında oyuna giren Vincent Aboubakar hikayeyi tersine çevirdi.

71. dakikada Stephane Bahoken, Kamerun adına sahneye çıktı ve farkı bire indirdi. Son dakikalara girilirken Aboubakar sahne aldı. Beşiktaş'ın eski yıldızı 85. dakikada durumu 3-2'ye getiren golü kaydetti ve yalnızca iki dakika sonra takımını bu kez 3-3'lük beraberliğe taşıdı.

6 gollü beraberliğin ardından penaltılara giden maçta gülen taraf Kamerun oldu. Penaltılarda 5-3 kazanan Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü oldu.

Vincent Aboubakar ve Toko Ekambi rüzgarı

Kamerun'un iki yıldızı turnuvaya damga vurdu. Vincent Aboubakar attığı 8 golle gol krallığının zirvesinde yer alıyor. Ekambi ise 6 golle ikinci sırada.

Aboubakar finalde bir mucize yaşanmazsa turnuvayı gol kralı olarak tamamlayacak. Senegal - Mısır finalinde oynayacak futbolculardan Aboubakar'a en yakın isim Senegalli Sadio Mane. Ancak 3 golü bulunan yıldız futbolcunun Aboubakar'ı yakalaması için 5 gole ihtiyacı var.