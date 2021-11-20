Afrika gazetesi iddia etti:Türkiye 6 SİHA’yı teslim etti!

Türkiye’nin Libya ve Karabağ savaşında sahneye çıkardığı Bayraktar TB2’ler “oyunun kurallarını değiştiren” silahlı insansız hava aracı (SİHA) olarak Afrika’da çatışma denklemlerine giriyor

Afrika'da yayın yapan Africa Intelligence gazetesinin haberine göre Türkiye, Etiyopya Ordusu'na 6 adet Bayraktar TB2 SİHA teslim etti.

Etiyopya Ordusu'nun SİHA'ları Tigray bölgesindeki isyancı güçlere karşı kullanacağı belirtildi.

Türkiye'nin Fas ve Etiyopya ile TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satış sözleşmeleri imzaladığı ileri sürülmüştü.

Türkiye, Etiyopya ve Fas, herhangi bir silahlı insansız hava aracı anlaşmasını resmi olarak açıklamadı. Ancak Reuters'a konuşan kaynaklar konu hakkında bilgi paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-20 Ekim tarihlerinde Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turunda da SİHA pazarlığı yapacağı bekleniyordu. Ziyaret öncesinde Nijerya’nın Zamfara Valisi Bello Matawale SİHA alacaklarını kaydetti. Nijerya mühimmat tedariki için Roketsan ile de görüşüyor.

Etiyopya’daki durum

Etiyopya hükümeti, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF'nin saldırıları nedeniyle bugün ülkede olağanüstü hal ilan etti. TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturuldu.

Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar Kasım 2020'den bu yana devam ediyor. Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti. TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Haber7









