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Dünya Afrika da "Dünya 5'ten büyüktür" dedi, BM'ye isyan etti!
Dünya

Afrika da "Dünya 5'ten büyüktür" dedi, BM'ye isyan etti!

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptıkları baş başa görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyen Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BM Güvenlik Konseyinde reform istedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 23:46:00 -
Afrika da "Dünya 5'ten büyüktür" dedi, BM'ye isyan etti!

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptıkları baş başa görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Macky Sall, G20 üyesi tek Afrika ülkesi olması dolayısıyla Güney Afrika ile ikili ilişkileri önemsediklerini belirtti.

İki ülke arasında kültürel ilişkilerin tarihinin de 30 yıl öncesine dayandığına işaret eden Sall, 1987'de Goree Adası'nda düzenlenen ve Güney Afrika için büyük öneme sahip "Dakar Konferansı"na atıfta bulundu.

Sall, daha önce de dile getirdiği BMGK'da Afrika ülkelerinin konumuna ilişkin eleştirilerini yineledi.

"20 yıldır konuştuğumuz BMGK'da reform isteği konusunda güçlerimizi birleştirmeliyiz." diyen Sall, Afrika'dan hiçbir ülkenin daimi üye olmamasının haksızlık olduğunu kaydetti.

Ramaphosa da "54 ülkenin bulunduğu ve bu kadar kalabalık nüfusa sahip Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde göz ardı edilmesine daha fazla müsaade edemeyiz." ifadesini kullandı.

İki lider, ortak bir karma komisyonun oluşturulması, siyasi istişare ve balıkçılık alanında iş birliğini içeren 3 anlaşmaya imza attı.

Basın toplantısının ardından Sall ve Ramaphosa, Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın 18 yıl hapis yattığı Robben Adası'yla kardeş ada olan ve köle adası olarak bilinen Dakar açıklarındaki Goree Adası'nı ziyaret etti.

Basın toplantısında önce de Cheikh Anta Diop Üniversitesinde düzenlenen törenle Ramaphosa'ya fahri doktora unvanı verildi.

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