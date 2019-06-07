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Afrika Birliği'nden 'Sudan' hamlesi!

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, sivil bir geçiş otoritesi kuruluncaya kadar Sudan'ın üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

07 Haziran 2019 Cuma 23:14
Afrika Birliği'nden 'Sudan' hamlesi!

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'ın üyeliğini sivil bir geçiş hükümeti kurulana kadar askıya aldı. Birliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şiddet olaylarının önüne geçmek için tek yolun geçici hükümet kurulması olduğu bildirildi. Afrika Birliği orduya, yönetimi sivil bir hükümete devretmesi için geçen Salı gününe kadar süre tanımıştı. Ancak ordu Salı günü muhalefetle süren müzakareleri sona erdirmiş, protestoculara yönelik şiddeti sürdürmüştü.

Muhaliflere yakın Sudan Doktorlar Birliği'nin (CCSD) verdiği bilgiye göre ordunun müdahalesinde 108 kişi yaşamını yitirdi. Sudan Doktorlar Birliği'nin açıklamasında, son olarak şehrin içinden geçen Nil nehrinden 40 ceset çıkarıldığı duyuruldu. Şiddet olaylarında yaralananların sayısının ise 500’u geçtiği bildiriliyor.

Sağlık Bakanlığı iddiayı reddetti

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili ise Suna haber ajansına yaptığı açıklamada, ordunun Pazartesi günü Hartum'da oturma eylemi yapan protestoculara müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısının muhaliflerin açıkladığından daha düşük olduğunu savundu. Reuters'in haberine göre bakanlık yetkilisi müdahalede 61 kişinin öldüğünü açıklarken, Alman Haber Ajansı (dpa) yetkilinin ölü sayısını 46 olarak belirttiğini kaydetti.

Muhalefet görüşmelere sıcak bakmıyor

Öte yandan, Hartum‘da geçen Pazartesi günü güvenlik güçlerinin oturma eyleminde bulunan protestoculara yönelik şiddetli saldırısının ardından, Askeri Konsey ile muhalefet arasında kopan iletişimi yeniden sağlamak için muhalefete tekrar görüşme çağrısında bulunan askerler olumsuz yanıt aldı. Sudan’da iktidarı elinde bulunduran Askeri Konsey'in sözcüsü Abdülfettah El Burhan, Geçici Askeri Konsey'in diğer gruplarla koşulsuz bir şekilde müzakerelere açık olduğunu, bunun da ülkenin çıkarları ve Sudan’ın bir kaos içine sürüklenmemesi için yapıldığını ifade etti. Sudan’da muhalif grupların oluşturduğu çatı gruplarından birinin sözcüsü olan Madani Abbas Madani ise, müzakerelere dönmeleri için ortada bir neden görmediklerini dile getirdi.

 

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 23:14
  1. Afrika Birliği
  2. Sudan
  3. Sudan Doktorlar Birliği

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