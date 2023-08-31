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Dünya Afrika Birliği'nden askeri darbe sonrası Gabon kararı!
Dünya

Afrika Birliği'nden askeri darbe sonrası Gabon kararı!

Yeniakit Publisher
2023-08-31 22:52:00 - 2023-08-31 22:55:37
Afrika Birliği'nden askeri darbe sonrası Gabon kararı!

Afrika Birliği (AfB), askeri darbe sonrası Gabon'un üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos'ta Gabon'daki askeri müdahale sonrası ülkenin tüm AfB faaliyetlerine katılımının askıya alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun görevden alınması sert bir dille kınanan açıklamada, anayasal düzene dönülmesi çağrısı yapıldı.

AfB açıklamasının, Gabon'daki darbeden bir gün sonra gelmesi dikkati çekti. 26 Temmuz'da Nijer'de yaşanan darbe sonrası AfB ancak 22 Ağustos'ta bu ülkenin üyeliğini askıya almıştı.

Gabon'da darbe

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.
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Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de başa gelmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

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