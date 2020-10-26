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Aktüel Afrika Birliği: Zimbabve'ye yaptırımları kaldırın
Aktüel

Afrika Birliği: Zimbabve'ye yaptırımları kaldırın

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:20:13 -
Afrika Birliği: Zimbabve'ye yaptırımları kaldırın

İSTANBUL (AA) - Afrika Birliği (AfB), ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB), Zimbabve'ye uygulanan ve ülkede ekonomik krize neden olan yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, "Zimbabve'ye yaptırımlar ülke ekonomisini ve halkını olumsuz etkiliyor. Bu noktada AfB, Zimbabve'yi kurtarma çabalarına destek vermektedir." ifadesini kullandı.

AfB'nin, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ile koordineli çalıştığını belirten Muhammed, bölgesel çabaları da desteklediklerini kaydetti.

Muhammed, ABD ve AB'den Zimbabve'ye yaptırımların hemen ve koşulsuz kaldırılmasını istedi.

Afrika'nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Zimbabve'ye yönelik ABD ve AB yaptırımları ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Bu süreçte tarım ve madencilik gibi sektörler zarar görürken ülkenin para biriminin hızla değer kaybetmesi hiperenflasyona neden oluyor.


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