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Aktüel Afrika Birliği, Libyalı tarafları ateşkes anlaşmasına saygı duymaya çağırdı
Aktüel

Afrika Birliği, Libyalı tarafları ateşkes anlaşmasına saygı duymaya çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:41:24 -
Afrika Birliği, Libyalı tarafları ateşkes anlaşmasına saygı duymaya çağırdı

İSTANBUL (AA) - Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya'daki tarafları, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'da kalıcı ateşkes anlaşmasına saygı duymaya çağırdı.

Muhammed, Twitter hesabından, Libya'daki ateşkes kararıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Muhammed paylaşımında, "Libya'daki ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve tüm tarafları anlaşmaya ve bu önemli gelişmenin ruhuna saygı duymaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'da barışın önemine vurgu yapan Muhammed, Libyalıların, ülkede barışın inşası ve uzlaşı sürecine başlamak için kalıcı bir ateşkesi hak ettiğini kaydetti.

BM, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

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