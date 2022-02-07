Afişli sapkınlık!

Tek ortak paydaları Başkan Erdoğan’ı koltuğundan indirmek olan zillet ittifakının paydaşları henüz oturma düzeninde bile anlaşamazken, ittifakın büyük ortağı CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdiden vaatlerini sıralamaya başladı. Seçim planlamalarına erken başlayan Kılıçdaroğlu’nun, olası CHP iktidarında LGBT sapkınlığının yasayla normalleştirileceğinin duyurması akıllara benzer uygulamalarını getirdi. İşte CHP’liler tarafından “Seyyid” olduğu iddia edilen Kılıçdaroğlu’nun, İslam’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya yönelik attığı adımlarından bazıları:

Sapkınlıkların önünü açtı

YSK tarafından milletvekilliği başvurusu veto edilen Öykü Özen adlı transseksüel, Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından CHP’den aday adayı oldu. 2008 yılına kadar eşcinsel sapkınlara randevu vermeyen CHP, 2011 yılında LGBTİ sapkınlar için Meclis’te soru önergesi verdi. 2012 yılında LGBT Derneği’nden trans Kemal Ördek ile Kaos GL Derneği’nden Hayriye Kara’yı kabul eden Kılıçdaroğlu, eşcinsel sapkınları Gazi Meclis’te ağırlayan ilk parti lideri oldu. Kendisini ziyaret eden Lezbiyen, Gay, Biseksüel ve Transseksüel’lerden oluşan kalabalık bir heyetle, “LGBTİ’nin Gezi olaylarındaki rolü” üzerine sohbet eden Kılıçdaroğlu, homolara; “Belediye meclis üyeliklerine aday olmanız halinde üst sıralarda yer almanızı değerlendiririz” sözünü verdi. 2014 seçimlerinde, Beşiktaş Belediye Meclisi üyesi seçilen Sedef Çakmak, Türkiye’nin ilk lezbiyen belediye meclis üyesi oldu. LGBTİ’li Boysan Yakar, 2014 yılında gerçekleşen CHP’nin 18. Olağanüstü Kurultayında, Kılıçdaroğlu kontenjanından anahtar listeye kondu. 4 Aralık 2015’te Uluslararası Şeffaflık Derneği öncülüğünde oluşturulan “Açık Koalisyon” girişimiyle masaya oturan Kılıçdaroğlu, aralarında Pembe Hayat LGBT Dayanışma Derneği üyelerinin de olduğu lezbiyenlerle “Dürüstlük Taahhütnamesi” imzaladı.

Ekrem de homoların arkasında

Öte yandan; 2023 seçimleri için şimdiden idmana başlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu da koltuğa oturduktan sonra İBB kaynaklarını ve mesaisini LGBTİ sapkınlığına resmiyet kazandırmak için harcamaya devam ediyor. Göreve gelir gelmez “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif eden, söz konusu teklifi 16 Temmuz 2020’de, AK Parti ve MHP gruplarının aleyhte oylarıyla reddedilen İmamoğlu, daha önce de Şişli Belediyesi’ne ait Toplumsal Eşitlik Merkezi’nde ‘uzman’ sıfatıyla çalışan LGBTİ sevicisi Zelal Yalçın ile Elif Avcı’yı İBB’ye transfer etti. Geçmişte katıldığı bir televizyon programında, eşcinsel evlilik talebinin kabul edilebilir olduğunu söyleyen İmamoğlu, 12 Mart 2021’den beri İBB yönetici ve personeline katılım zorunluluğu dayatmasıyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliliği” eğitimi veriyor.