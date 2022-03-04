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Dünya "Afganlar Ukrayna'ya yardıma gidebilir!"
Dünya

"Afganlar Ukrayna'ya yardıma gidebilir!"

ABD'nin eski Afganistan hükümetine yardım amacıyla eğittiği Afgan askerlerin, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya gönderilebileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 08:09:00 -
"Afganlar Ukrayna'ya yardıma gidebilir!"

ABD'li birçok uzman, eski Afgan askerlerin Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaştırılması gerektiği görüşünde.

2001 yılında Afganistan'ın işgalinin ardından ABD öncülüğünde Kabil'de bir hükümet kurulmuştu. Söz konusu hükümetin askeri güçleri ABD tarafından ciddi şekilde desteklenmiş ve eğitilmişti. Ancak 2021 yılının Ağustos ayında Taliban başkent Kabil'e girerek söz konusu hükümete son verdi. Bunun ardından, ABD tarafından eğitilen birçok Afgan asker ülkeden ayrıldı.

Ukrayna'da Rus işgalinin başlamasıyla beraber özellikle ABD'li uzmanlar, söz konusu Afganları tekrar gündeme getirdi.

Son olarak Amerikan diplomat ve büyükelçi Philip Kosnett, CEPA için bu konuda bir değerlendirme kaleme aldı.

Değerlendirmede, NATO ve ABD'nin Afganları Ukrayna'da Rusya'ya karşı kullanması önerisine yer verildi.

ABD'ye 75 bin Afgan'ın geldiğini belirten Kosnett, bu kişilerden Amerikan ordusu içerisinde bir birlik kurulması önerisini ileri sürdü. Kosnett, bu birliğin Ukrayna gibi çatışma bölgelerinde işe yarayabileceğini ifade etti.

Afganların ABD ordusu tarafından çeşitli çatışma sahalarına kullanılmasına yönelik düşüncelerin son süreçte artış gösterdiği dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

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