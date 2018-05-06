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Afganlar Türk yatırımcıları bekliyor!

Türkiye Kabil Ticaret Müşaviri Ahmet Altuğ Leblebicier, Afganistan`da tüm sektörlerde yatırım için cazip fırsatlar olduğunu belirterek, "Afgan halkının her daim Türk ürününü tercih ve talep etmeleri bizleri gururlandırıyor." dedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:35
Afganlar Türk yatırımcıları bekliyor!

TürkiyeKabil Ticaret Müşaviri  Ahmet Altuğ Leblebicier, Türkiye-Afganistan ticari ilişkileri hakkında AA  muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyelini yansıtmadığına  dikkati çeken Leblebicier, bunun en büyük sebebinin yüksek taşımacılık  maliyetleri olduğunu ifade etti.

Leblebicier, yatırımcılara Kabil Ticaret Müşavirliği olarak, Türk iş  dünyasının Afganistan'daki temsilcisi sıfatıyla, ülkedeki yasal düzenlemeler,  yatırım ortamı, karşılaşılabilecek sorunlar, izlenebilecek yollar ve Afgan iş  dünyası hakkında bilgi sağladıklarını dile getirdi.

Ticaret hacmimizi artırmak için iş forumları, fuarlar, alım heyeti  ziyaretleri düzenlediklerini aktaran Leblebicier, "Geçen ay, otuz kişilik bir  Türk iş heyetini Kabil'de ağırladık. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin  heyetimizi kabulü sırasında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hususlarında  öncelikli sektörler belirlendi. Ziyaret süresince çok sayıda Afgan kurumuyla  görüşmelerde bulunduk. Oldukça verimli geçen toplantılardan hem heyetimiz hem de  muhataplarımız çok memnun kaldılar." diye konuştu.

Leblebicier, söz konusu ilişkileri geliştirmek için yakın zamanda  Ankara'da Türkiye-Afganistan II. Dönem Karma Ekonomik Toplantısı  gerçekleştirileceğini hatırlatarak, "Lapis Lazuli Transit Taşımacılık Koridoru  gibi ülkemizin taraf olduğu çeşitli projelerin faaliyete geçmesiyle ticaret  hacmimizin hızlı ve belirgin bir şekilde artacağını umuyorum. Afgan halkının her  daim Türk ürününü tercih ve talep etmeleri bizleri gururlandırıyor." ifadelerini  kullandı.

Türk iş insanlarının Afganistan'da son 16 yılda yaklaşık 7 milyar  dolar değerinde proje gerçekleştirdiğini belirten Leblebicier, "Önümüzdeki  dönemde, mega projelerle birlikte birçok yol, baraj, elektrik iletim hattı ve  yenilenebilir enerji projesi ihaleye çıkacak. Ek olarak, tarım, sağlık, çimento,  telekomünikasyon ve maden sektörleri de yatırım için dikkat çekiyor." dedi.

"AFGANİSTAN'I VATANIM OLARAK GÖRÜYORUM" 

Leblebicier, Afganistan'da görev yapmanın zorlukları ve Afgan halkının  Türk yetkililere yaklaşımı hakkında da bilgi verdi.

Afganistan'ın terörle mücadelesinin halen sürdüğüne işaret eden Leblebicier, şunları kaydetti:

"Ülkedeki söz konusu karışıklıklar hem bizim hem de Afgan halkının  gündelik yaşamını oldukça etkilemektedir. Buna rağmen, Afganistan'da iki buçuk  yıldır görev yapan bir Türk diplomat olarak yaşadığım sıkıntıların boyutunu diğer  yabancı diplomatların karşılaştığı problemlerden ayırmam gerek. Çünkü burayı  başka bir ülke toprağı olarak değil, kendi vatanım olarak görüyorum. Afgan halkı  ve devlet çalışanları her fırsatta bize verdikleri değeri hissettiriyorlar.  Afganistan, hem Asya'nın hem de Türk insanının kalbindedir."

"TÜRKLER ÖZEL BİR KONUMA SAHİP"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afganistan İş Konseyi  Başkanı Süleyman Ciliv, Afganistan'ın yabancı yatırımcılara her türlü kolaylığı  göstermeye çalıştığını belirterek, "Uzun süredir çatışma ortamında  bulunduklarından attıkları her adımda çok temkinliler ve açıkçası bu durum ilk  başta bazı problemlerin yaşanmasına sebep olabiliyor. Fakat iş dünyasının  yaşadığı bu zorluklar ilerleyen süreçte desteğe dönüşüyor. Afganistan'da iş  yapmayı planlayan şirketlerimize bu sürecin başında sabırlı olmalarını tavsiye  ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ciliv, iki ülke arasındaki dış ticarette dengenin Türkiye'nin lehine  olduğunu vurgulayarak, geçen yıl Türkiye'nin Afganistan’a 172,3 milyon dolarlık  ihracata karşılık 9 milyon dolar seviyesinde ithalat gerçekleştirdiğini söyledi.

Türk iş dünyası temsilcilerinin Afganistan'ı ziyaret ederek ön  yargılarından kurtulabileceğini söyleyen Ciliv, "Ben 2009'dan beri Afganistan'da  başta enerji alanında olmak üzere çeşitli projelerle faaliyette bulunuyorum.  Özellikle müteahhitlerimizin hem dünya çapında hem de Afganistan'da başarıyla  teslim ettiği projeler burada referans gösteriliyor. İşini düzgün yapan insanlara  kapıların her zaman açık tutulduğu Afganistan'da halk tarafından sevilip sayılan  Türkler özel bir konuma sahip." ifadelerini kullandı.

Ciliv, Afganistan'da çimentonun yurt dışından temin edildiğine dikkati  çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çimento fabrikası kurmaya hazır girişimciler var, müteahhitlerimiz  için çeşitli ölçeklerde projeler var. Örneğin, parlamentonun ve tüm bakanlık  binalarının tek bir yerleşkede konumlandırılması gündemde. Afganistan'da enerji  projeleri, ulaşımla ilgili şehir içi ve şehirler arası yol projeleri ihaleleri  sürekli açılıyor. Ayrıca, tarım ürünlerinin işlenmesi için fabrikalara,  saklanması için de soğuk hava depolarına ihtiyaç duyuluyor. Uluslararası  kuruluşların çeşitli projelere önemli miktarlarda fon ayırdığını da düşünürsek  Afganistan'da milyarlarca dolarlık fırsatlardan bahsedebiliriz."

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 15:35
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