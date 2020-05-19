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Afganistanlı genç, çalışmak için geldiği Kocaeli’de hayatını kaybetti

Afganistan’dan Kocaeli’ye çalışmak için gelen 26 yaşındaki genç, kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gencin yeni evli olduğu ve 1 yaşındaki bebeğini de hiç göremediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:16:00 -
Afganistanlı genç, çalışmak için geldiği Kocaeli’de hayatını kaybetti

Afganistan’dan çalışmak için geldiği Kocaeli’de kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan 26 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti. Şahsın yeni evli olduğu ve yeni doğan 1 yaşındaki bebeğini ise hiç görmediği öğrenildi.

Kocaeli’de tarım işiyle uğraşıyordu

Olay, öğle saatlerinde İzmit Gökçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afganistan’da yeni evlenen 26 yaşındaki Ali Muhammedi adlı şahıs, çalışmak için Kocaeli’nin İzmit ilçesine geldi. İzmit Gökçeler Mahallesi’nde tarım işlerinde çalışan Muhammedi, başkasına ait 41 LL 588 plakalı traktörle seyir halinde ilerlediği sırada aracın kontrolünü kaybetti. Takla atan traktörün altına kalan Muhammedi, çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Olay yerine gelen ambulansla İzmit’te bulunan özel bir hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Afganistan uyruklu şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

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