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Dünya Afganistan'ın yeni yönetiminden ABD'ye yanıt: Korkmuyoruz
Dünya

Afganistan'ın yeni yönetiminden ABD'ye yanıt: Korkmuyoruz

​Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, ABD Başkanı Joe Biden'in Afganistan'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkarması kararından endişe duymadıklarını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 12:10:00 -
Afganistan'ın yeni yönetiminden ABD'ye yanıt: Korkmuyoruz

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Mücahid, ABD Başkanı Joe Biden'in "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünde yer verdiği Afganistan ile ilgili politikasını değiştirmesini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Biden'in Afganistan'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkarması kararından endişe duymadıklarını belirten Mücahid, bu statünün geçmişte Afganistan'a hiçbir faydasının olmadığına dikkat çekti.

Mücahid, "Son 20 yılda Afganlar söz konusu statü nedeniyle bu bölgede acı çektiler ve bununla ilgili iyi hatıraları yok."

Mücahid, diplomatik ve ticari sektörlerde ülkelerle iyi, olumlu ve güvenilir ilişkiler arzuladıklarını sözlerine ekledi.

ABD, 2012 yılında Afganistan'ı NATO üyesi olmayan başlıca müttefiklerine dahil etmişti. (İLKHA)

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Yorumlar

İbrahim hoca

NATO ya üyelik için uygun görmesi bile züldür. NATO yerin dibine girsin.
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