Afganistan'ın yeni yönetiminden ABD'ye yanıt: Korkmuyoruz

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Mücahid, ABD Başkanı Joe Biden'in "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünde yer verdiği Afganistan ile ilgili politikasını değiştirmesini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Biden'in Afganistan'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkarması kararından endişe duymadıklarını belirten Mücahid, bu statünün geçmişte Afganistan'a hiçbir faydasının olmadığına dikkat çekti.

Mücahid, "Son 20 yılda Afganlar söz konusu statü nedeniyle bu bölgede acı çektiler ve bununla ilgili iyi hatıraları yok."

Mücahid, diplomatik ve ticari sektörlerde ülkelerle iyi, olumlu ve güvenilir ilişkiler arzuladıklarını sözlerine ekledi.

ABD, 2012 yılında Afganistan'ı NATO üyesi olmayan başlıca müttefiklerine dahil etmişti. (İLKHA)