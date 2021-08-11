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Dünya Afganistan'ın Maliye Bakanı ülkeyi terk etti!
Dünya

Afganistan'ın Maliye Bakanı ülkeyi terk etti!

Afganistan'da Maliye Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Khalid Payenda, Taliban bir haftadan kısa sürede ülkenin vilayet başkentlerinin dörtte birinden fazlasını ele geçirince görevi bırakıp Afganistan'ı terk etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 13:36:00 -
Afganistan'ın Maliye Bakanı ülkeyi terk etti!

Bloomberg'e konuşan Maliye Bakanlığı sözcüsü, "Payenda, Afganistan gümrük noktalarının kontrolünü kaybettiği için gelir kaybı yaşadığı gerekçesiyle görevi bırakıp ülkeden ayrıldı" dedi.

Bakanlık sözcüsü, "ülkenin kötüleşen güvenlik durumu ve yurt dışındaki hasta eşinin yanında olma isteğinin" de kararda rol oynadığını belirtti.

Payenda'nın nereye gittiğiyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Taliban, bir haftadan kısa sürede ülkenin 9 vilayet başkentini ele geçirdi.

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