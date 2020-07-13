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Aktüel

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde Taliban militanlarınca askeri ve polis karakollarına yönelik saldırılarda 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 12:08:52 -
Afganistan'ın Kunduz vilayetinde Taliban militanlarınca askeri ve polis karakollarına yönelik saldırılarda 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
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