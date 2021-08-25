Afganistan’ı uyuşturucu tarlasına çevirdik

Tahsin Han

Afganistan’ı 20 yıl boyunca işgal altında tutan Amerika’nın ülkedeki yer altı kaynaklarını sömürmesinin yanı sıra ülkeyi nasıl uyuşturucu üssü haline getirildiğini ABD basını yazdı. The American Conservative sitesinde Matt Purple imzasıyla yayınlanan analiz haberde çok çarpıcı itiraflar yer aldı: “Amerika nihayet Afganistan’dan çekiliyor ama savaş şahinleri bundan daha fazla rahatsız olamazlardı. Son günlerde dart tahtasına attıkları birçok argüman arasında şunlar var: Afganistan’ı ucuza korurken neden ayrılalım? Günde sadece 300 milyon dolarlık rakipsiz bir fiyat ve 2.500 asker için ABD’nin Taliban’ı uzak tutmaya ve Kabil’deki hükümetin düşmemesini garanti etmeye devam edebileceğini söylüyorlar.

Uyuşturucu ülkesi yaptık

Her şeyden önce, bu aslında doğru değil. Çizmelerimiz yerdeyken bile, Taliban hâlâ ilerliyor, yoksulluğun ve Amerikan destekli hükümetle hayal kırıklığının yüksek olduğu kırsal alanları elegeçiriyor, hatta büyük Kandahar şehrine yaklaşıyordu. Ancak bunun ötesinde, 20 yıllık bir işgalin maliyeti bu kadar kolay kontrol edilemez ve hesaplanamaz. Afganistan savaşının sonuçları o ülkeyle sınırlı değil; bölge ve hatta dünya çapında yankı buldular. Ve bu maliyetlerden biri, kökleri Afgan topraklarına kadar uzanan dünya çapında bir uyuşturucu bolluğu.

Taliban haşhaşı azaltmıştı

Afganistan’da bir demokrasi inşa etmek için yola çıktık. Ancak daha çok eroin toptancısı bir ülke bıraktık. Sovyet işgali döneminde 1980’lerde Haşhaşları fiilen yasaklayan ve ardından Irak ile acımasız bir savaş yürüten komşu İran’da afyonlara olan talebin artması, onların ekimini daha da körükledi. 2000 yılında, Afanistan’da yönetimde olan Taliban lideri Molla Ömer, büyüyen haşhaşların İslami olmadığına karar verdi ve tam bir yasak başlattı. Bu şaşırtıcı bir şekilde başarılı oldu. Afganistan Afyon Araştırmasına göre 2000 yılında Afgan topraklarında 82 bin hektarlık haşhaş ekildiğini, 2001’de yasaklar sonrası ise bu alanın sadece 8 bin hektara düştüğünü gösteriyor.

İşgal ile uyuşturucu patladı

Ardından Amerikan işgali, Taliban geri çekilmesi, yeni bir hükümetin yükselişi, 20 yıllık işgal geldi. Haşhaş büyümesi patladı. ABD ve Taliban afyonu yasaklarken tepki çekti bu daha fazla çiftçiyi Taliban’ın kollarına sürükledi. 2009’a gelindiğinde, Obama yönetimi Afganistan’daki uyuşturucuyla mücadele stratejisinin bir fiyasko olduğunu kabul etmişti. Böylece Washington, haşhaşları yok etmeye yönelik merkezi çabaları finanse etmeye başladı ve bunun yerine yerel yetkililere para dağıttı. Ne yazık ki bu da işe yaramadı ve Afganistan’da haşhaş ekimi tırmanmaya devam etti. 2014 yılına gelindiğinde, Afganistan’ın Yeniden İnşası’nın vazgeçilmez özel müfettişi John Sopko, Amerika’nın Afgan haşhaşıyla mücadeleye yönelik 7,6 milyar dolarlık kampanyasının işgalin en büyük başarısızlıklarından biri olduğu konusunda uyarıyordu. Sopko, “Üretim ve ekim arttı, yasaklama ve yok etme azaldı” diye yazdı. ABD’nin yaptığı şey, bir ulusun ekonomik ve siyasi kaderini yasadışı bir uyuşturucu patlamasına zincirlemekti. Sadece Taliban isyanı afyona bağımlı değildi, aynı zamanda gelire umutsuzca ihtiyaç duyan ve yozlaşmış yetkilileri her zaman kâr elde etmeye istekli olan hükümet de öyleydi. Tarım sektörü, ülkenin temel mahsulü olan buğdaydan hem daha kazançlı hem de daha fazla emek yoğun (daha fazla istihdam yaratan) olan haşhaştan da gelişiyordu. Durum o kadar kötüye gitmişti ki, 2018 yılına kadar BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi, haşhaş üretiminin ve afyon kaçakçılığının Afganistan’ın tüm ekonomik üretiminin yüzde 20 ila 32’sini oluşturduğunu ifade etti. Bu arada, Afgan haşhaşının yetiştirildiği hektar sayısı da artmıştı. 2000’de 82 bin hektar olan haşhaş ekimi 320 bin hektarı geçti.

Uyuşturucu ABD’yi de vuruyor

Brookings Enstitüsü’nden Vanda Felbab-Brown, ‘Küresel eroin arzının yüzde 85 ile yüzde 90 arasında Afgan tarlalarından geldiğine dair tahminler var’ diyor. Bu eroin, afyon, ABD’de bütün kasabaları mahveden ve siyasetimizi alt üst eden tıbbi bir krizin de sebebi. 20 yıllık Amerikan kanının ve dolarının satın aldığı şey bu. Yurtdışına demokrasi ihraç etme seferi, dünyanın en bağımlılık yapan maddelerinden birini ihraç eden bir milleti (Afganistan’ı) ortaya çıkardı.”

