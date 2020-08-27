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Aktüel Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
Aktüel

Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle yaralı sayısı da 250 oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:50:32 -
Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Afet Yönetimi için Devlet Bakanlığı Sözcüsü Ahmad Tamim Azimi, basına yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde Pervan vilayetinde yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'e çıktığını söyledi.

Yaralı sayısının 250 olduğunu ifade eden Azimi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Azimi, sel nedeniyle binin üzerinde evin tahrip olduğunu kaydetti.

Öte yandan Sözcü Azimi Kabil, Pancşir, Meydan Vardak, Nangarhar, Logar, Lagman, Nuristan, Paktika, Paktiya, Host ve Kapisa vilayetlerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

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