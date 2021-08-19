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Dünya Afganistan'daki ölü sayısı açıklandı
Dünya

Afganistan'daki ölü sayısı açıklandı

NATO, Afganistan'da hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 09:19:00 - 2021-08-19 09:43:36
Afganistan'daki ölü sayısı açıklandı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından havalimanlarına koşanlar izdiham yaratmış, ortaya dünyanın konuştuğu anlar çıkmıştı.

Kalkan uçakların iniş takımlarına asılarak ülkeden kaçmak isteyenler ile merdivenlerde birbirini ezenler anbean görüntülere yansımış, uçağa asılı bir şekilde uçuşa geçen 3 kişi ise feci şekilde can vermişti.

Tüm bu yaşananların bilançosu açıklandı.Taliban ve NATO yetkilileri, Taliban'ın Pazar günü şehri ele geçirmesinden bu yana, Kabil Havalimanı'nda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, ölümlerin ya silahlı yaralanmadan ya da izdihamlardan kaynaklandığını söyledi ve hala havalimanı kapılarındaki insanları, yasal seyahat haklarına sahip değillerse evlerine gitmeye çağırdı.

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