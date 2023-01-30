Afganistan’da yolsuzluk sona erdi ekonomi büyüdü!

Dünya Bankası’nın son açıkladığı verilere göre Afganistan’da ekonomik veriler durumun düzelmeye başladığına işaret ediyor.

Emperyalist ABD ve ortaklarını ülkeden kovarak Afganistan’da İslam Emirliği’nin kuruluşunu ilan eden Taliban, 20 yıl süren işgalin harabeye çevirdiği ülkeyi yeniden toparlamak için harekete geçmişti.

Afganistan'a ilişkin Dünya Bankası’nın açıkladığı son rakamlara bakıldığında, ihracat rakamlarının hızla arttığı ve ekonomik gelişmelerin olumlu yönde ivme kazandığı görülüyor.

Rapora göre 2022 yılının Temmuz ayından bu yana enflasyon baskısının azaldığına vurgu yapılırken, enflasyon oranının 2022 başında yüzde 42.5 seviyesinden yıl sonunda ise 6.1 düzeyine kadar gerilediği ifade edildi.

YOLSUZLUK SONA ERDİ, DEVLET GELİRLERİ ARTTI

Devletin gümrüklerden elde ettiği gelirlerde de artış olduğuna dikkat çekilen raporda, bu durumun ülkede yolsuzluğun sona ermesiyle bağlantılı olduğu ve devlet gelirlerin hızla arttığı belirtildi. Raporda Mart-Aralık 2022 döneminde toplamda 1.54 milyar dolar vergi toplandığı ve bunların büyük kısmının gümrüklerden geldiği ifade edildi.

Afganistan'ın ihracat rakamlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı rapora göre, 2022 yılının 9 aylık döneminde ihracat rakamları, 2021 yılının tamamına oranla yüzde 90 artarak 1.7 milyar dolar düzeyine çıktı. İhracatta Pakistan'ın payı yüzde 65, Hindistan'ın payı yüzde 20 olurken, bunları Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Türkiye ve Çin takip etti.