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Aktüel

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı, 2 çoban hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-31 17:05:23 -
Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı, 2 çoban hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çoban hayatını kaybetti.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Kohistan ilçesinin Buzkaş köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çobanların bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Patlamada 2 çobanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.

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