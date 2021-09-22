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Dünya Afganistan’da yeni yönetim şekilleniyor
Dünya

Afganistan’da yeni yönetim şekilleniyor

Afganistan’ın yeni yönetimi büyük oranda şekillendi...

Yeniakit Publisher
2021-09-22 22:53:00 -
Afganistan’da yeni yönetim şekilleniyor

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kabineye giren yeni bakan ve bakan yardımcılarını duyurdu.

Yeni yönetimin Enformasyon ve Kültür Bakan Yardımcısı Zebihullah Mücahid, kabineye eklenen yeni isimleri açıklarken atanan isimlerin tamamının üst düzey eğitim görmüş ve profesyonel isimler olduğunu ifade etti. Kabil havalimanında uluslararası uçuşların resmen ne zaman başlayacağına ilişkin sorusu üzerine Mücahid, “İç hatlarda uçuşlar yapılıyor. Sadece uluslararası uçuşlar başlamadı. Bunun sebebi (ABD tarafından) merkezi radarın tahrip edilmesidir. Uçuşlar yakın bir zamanda başlayacak” diye konuştu.

DEAŞ terör örgütünün son günlerde düzenlediği saldırılara değinen Mücahid, “Yapılan saldırı, hedef gözetmeksizin yapılan bir saldırıydı. Biz bu saldırıyı kınıyoruz. DEAŞ’ın Afganistan’daki varlığı Irak’ta olduğu kadar güçlü değildir. DEAŞ, halk içinde yoktur. Sadece bazı kişiler zihniyet bakımından sempati beslemektedirler. Gelecekte bizim güçlerimiz bu örgüte hareket imkanı sağlamayacaktır” dedi.

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