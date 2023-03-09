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Dünya Afganistan’da valilik binasına bombalı saldırı! O örgüt üstlendi
Dünya

Afganistan’da valilik binasına bombalı saldırı! O örgüt üstlendi

Afganistan'da valilik binasına gerçekleştirilen ve Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 23:08:00 -
Afganistan’da valilik binasına bombalı saldırı! O örgüt üstlendi

Afganistan'da valilik binasına gerçekleştirilen ve Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Yetkililer, saldırganın valilik binasına geldiği ve valinin ofisine doğru yürüdüğü güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Saldırıda Balkh Valisi Mohammad Dawood Muzamil de dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

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