Afganistan'da tarihi an! Taliban'dan büyük ses getiren hamle

Yaklaşık 10 gündür tek tek şehirleri ele geçiren Taliban, iki gün önce de başkent Kabil'e girerek ülke yönetimine el koydu.

Bu gelişmeler sonrasında birçok ülke, Afganistan'daki vatandaşları için tahliye operasyonları başlattı.

Taliban'ın son olarak Kabil'e girmesinden sonra bütün Afgan haber kanallarında kadın sunucuların olmadıkları, sadece Taliban bayrağının önünde sunuculuk yapan bir erkek görülüyordu. Ancak bugün servis edilen görüntülerde dünyayı şaşkına çeviren bir durum yaşandı.

Taliban'dan bir yetkili, televizyonda kadın bir sunucu ile röportaj yaptı. Tolo News'un Genel Yayın Yönetmeni Miraqa Popal, canlı olan bu röportajı yayımladı. Bu anlardan bir de fotoğraf paylaşıldı.