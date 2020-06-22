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Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 5 korucu öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:32:38 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 5 korucu öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Baharak ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 5 korucu hayatını kaybetti.

Tahar Valiliği sözcüsü Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Baharak'ın Erbabveli korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Hicri, saldırıda 5 korucunun yaşamını yitirdiğini, 3 korucunun da yaralandığını belirtti.

Hicri, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.


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