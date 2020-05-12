Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu hayatını kaybetti
Taliban militanlarının Afganistan'ın Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 4 korucu yaşamını yitirdi.
Gor Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Maruf Ramiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un merkezi Firuz Koh şehri yakınındaki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini belirtildi.
Ramiş, saldırıda 3 korucunun da yaralandığını, çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.