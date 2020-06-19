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Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 3 korucu öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:22:17 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 3 korucu öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 korucu hayatını kaybetti.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Han Abad'ın Band-i Bark bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Muradi, saldırıda 3 korucunun yaşamını yitirdiğini, 3 korucunun da yaralandığını belirtti.

Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmada 10'dan fazla militanın da öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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