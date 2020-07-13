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Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırılarında 14 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-13 12:13:53 -
Afganistan'da Taliban saldırılarında 14 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde askeri ve polis karakollarına düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahip ve Çardere ilçelerindeki askeri ve polis karakollarına silahlı saldırılar düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 14 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmalarda 3 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırılarda 19 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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