Afganistan’da Taliban polise saldırdı

Afganistan’ın Farah eyaletinde Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 7 Afgan polisin öldüğü açıklandı.

Afganistan’ın Farah eyaletinde Taliban tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 7 polisin öldüğü belirtildi. Farah polis sözcüsü Mohebbullah Moheba göre, polis ve Taliban arasında yaşanan çatışmada 7 Afgan polisinin ve 7 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi. Afgan güçlerinin Zabul vilayetinde düzenlediği hava saldırısında ise 18 Taliban militanını etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Öte yandan Afgan Ulusal Ordusu’nun 9 üyesinin de Afganistan’ın Parvan Vilayeti’ne bağlı Gurbend ilçesinde Taliban’ın düzenlediği saldırıda öldüğü aktarıldı. En az 3 askerin ise esir düştüğü belirtiliyor.

Bayramda yapılan 3 günlük ateşkesin ardından Taliban saldırılarına devam ediyor. Ateşkesin sona ermesiyle 24 saat içerisinde gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu belirtildi.