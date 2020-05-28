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Aktüel

Afganistan’da Taliban polise saldırdı

Afganistan’ın Farah eyaletinde Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 7 Afgan polisin öldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:28:54 -
Afganistan’da Taliban polise saldırdı

Afganistan’ın Farah eyaletinde Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 7 Afgan polisin öldüğü açıklandı.


Afganistan’ın Farah eyaletinde Taliban tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 7 polisin öldüğü belirtildi. Farah polis sözcüsü Mohebbullah Moheba göre, polis ve Taliban arasında yaşanan çatışmada 7 Afgan polisinin ve 7 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi. Afgan güçlerinin Zabul vilayetinde düzenlediği hava saldırısında ise 18 Taliban militanını etkisiz hale getirdiği aktarıldı.


Öte yandan Afgan Ulusal Ordusu’nun 9 üyesinin de Afganistan’ın Parvan Vilayeti’ne bağlı Gurbend ilçesinde Taliban’ın düzenlediği saldırıda öldüğü aktarıldı. En az 3 askerin ise esir düştüğü belirtiliyor.


Bayramda yapılan 3 günlük ateşkesin ardından Taliban saldırılarına devam ediyor. Ateşkesin sona ermesiyle 24 saat içerisinde gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu belirtildi.

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