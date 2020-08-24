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Aktüel Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü
Aktüel

Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-24 12:11:31 -
Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçe merkezine düzenlediği bombalı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, basına yaptığı açıklamada, militanların, Deh Yak ilçe merkezine bomba yüklü araçla saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin ise yaralandığını ifade eden Cumazada, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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