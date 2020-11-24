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Dünya Afganistan'da son 15 yılda 26 binden fazla çocuk öldü ya da sakatlandı
Dünya

Afganistan'da son 15 yılda 26 binden fazla çocuk öldü ya da sakatlandı

İç karışıklıklar ve ABD işgali ile perişan olan Afganistan'da 2005'ten bu yana devam eden çatışmalarda ve saldırılarda 26 bin 25 çocuk hayatını kaybetti ya da sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 05:44:00 -
Afganistan'da son 15 yılda 26 binden fazla çocuk öldü ya da sakatlandı

Afganistan'da 2005'ten bu yana devam eden çatışmalar ve saldırılardan 26 binden fazla çocuk etkilendi. Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), Birleşmiş Milletler verilerine göre hazırladığı raporunda Afganistan'da 2005'ten 2019'a kadar en az 26 bin 25 çocuğun öldürüldüğünü veya sakat kaldığını belirtti. Vakıf, Afganistan'ın çocuklar için dünyanın en tehlikeli 11 ülkesi arasında yer aldığını aktarırken, son 14 yıldır her gün ortalama 5 çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını açıkladı. İsviçre'nin Cenevre kentindeki 2020 Afganistan Konferansı öncesinde bağış yapan ülkeleri Afgan çocukların geleceğini korumaya çağıran vakıf, 2019 yılında meydan gelen çatışmalar ve bombalı saldırılar sonucu 874 Afgan çocuğun öldürüldüğünü, 2 bin 275'inin ise yaralandığını aktardı. Vakıf, 2019'da öldürülen ve sakatlanan çocukların üçte ikisinden fazlasının erkek çocuğu olduğunu belirtti.

Afganistan hükümeti ile Taliban ve diğer isyancılar arasında devam eden çatışmalarda okulların rutin olarak saldırıya uğradığına dikkat çeken vakıf, 2017-2019 yılları arasında okullara 300'den fazla saldırı yapıldığını dile getirdi.

Afganistan Çocukları Kurtarın Vakfı Ülke Direktörü Chris Nyamandi, "Bugün çocuğunuzun intihar saldırısında veya hava saldırısında öldüğü gün olabileceği korkusuyla yaşadığınızı hayal edin. Bu, çocukları öldürülen veya yaralanan on binlerce Afgan ebeveyn için korkunç bir gerçektir" dedi.

ABD, New York'taki İkiz Kulelere yapılan 11 Eylül terör saldırılarının ardından Taliban'a karşı 2001 yılından beri Afganistan'da bulunuyor. ABD, Ocak ayı ortasına kadar Afganistan'dan 2 bin askerini geri çekeceğini ve ülkede 2 bin 500 kadar asker bırakacağını açıklamıştı. Uzmanlar ise, Afganistan ordusunun yabancı birliklerin ülkeden ayrılmasından sonra tek başına Taliban ve diğer isyancı gruplar ile başa çıkmakta zorlanacağı konusunda uyarıyor.

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