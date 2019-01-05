Afganistan'da sınır karakoluna saldırı! 7 polis hayatını kaybetti
Afganistan'da Kandahar'a bağlı Espin Buldak ilçesindeki sınır karakoluna Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.05 Ocak 2019 Cumartesi 13:50
Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Espin Buldak ilçesindeki sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polis öldü.
Kandahar Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Espin Buldak'ın Nave bölgesindeki sınır karakoluna saldırdığı bildirildi.
16 örgüt üyesi öldürüldü
Saldırıda 7 sınır polisinin hayatını kaybettiği, 4 sınır polisinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca saldırının ardından çıkan çatışmada 16 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.
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