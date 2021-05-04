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Dünya Afganistan'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var
Dünya

Afganistan'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 11:42:00 -
Afganistan'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Adrasken ilçesinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi. Sellerde 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, çok sayıda hayvanın da telef olduğunu belirtti.

Farhad, öte yandan Herat'ın Uba ilçesinde de sel felaketi yaşandığını, can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade etti. Çok sayıda evin sular altında kaldığını dile getiren Farhad, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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