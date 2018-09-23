Afganistan'da polislere bombalı tuzak!
Afganistan'da meydana gelen patlamada 4 sınır polisinin öldüğü bildirildi.23 Eylül 2018 Pazar 21:41
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şor Tepe ilçesinde meydana gelen patlamada 4 sınır polisinin öldüğü bildirildi.
Şor Tepe Kaymakamı Muhammed Kerim, ilçenin Tokai köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sınır polislerinin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 4 sınır polisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Kerim, 3 polisinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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