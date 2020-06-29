Afganistan'da pazar yerine saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin yaklaşık 20 bin nüfuslu Sangin ilçesinde pazar yerine düzenlenen roketli ve bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti. Helmand Valiliği, Sangin ilçesinin "Kuhne Bazar" pazar yerine önce 4 roket mermisinin isabet ettiğini, ardından kalabalığın arasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 23 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırıların Taliban tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Terör saldırısında 2 Taliban üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı

Görgü tanıkları saldırıların halkın pazarda alışveriş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban kontrolünde bulunuyor.

Helmand'da 2 günde 2 saldırı

Helmand'da dün düzenlenen terör saldırısında yol kenarına döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.