Afganistan'da patlama: 5 ölü

Afganistan'da patlama: 5 ölü16 Eylül 2019 Pazartesi 16:06
KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde meydana gelen patlamada 5 sivil öldü.
Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, Farah'ın Kariz Şeyha bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Muhib, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini dile getirdi.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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