Afganistan’da patlama! 5 ölü
Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü.
Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde patlama oldu.
Meydana gelen patlamada 5 sivil yaşamını yitirdi.
Gor Valiliği Sözcüsü Arif Abır, açıklamalarda bulundu.
Arif Abır, Gor'un Badgah köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Abır, patlamada 5 sivilin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Patlamanın ardından bombanın Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiği ortaya çıktı.